Dune, Denis Villeneuve: "Il film di Lynch mi aveva soddisfatto a metà" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Denis Villeneuve riporterà sul grande schermo la storia di Dune e ha ammesso di non essere rimasto del tutto soddisfatto dalla versione realizzata da David Lynch. Dune ritornerà a dicembre sugli schermi con il nuovo adattamento realizzato da Denis Villeneuve e il regista ha ammesso che era rimasto un po' deluso dalla versione della storia portata sul grande schermo da David Lynch. Il filmmaker ha confermato che il film prodotto negli anni '80 l'aveva lasciato soddisfatto solo a metà, spiegando in un'intervista i motivi di questa sua presa di posizione. Denis Villeneuve, intervistato da Empire, ha ... Leggi su movieplayer

Denis Villeneuve ha detto in precedenza che il suo adattamento del romanzo di Frank Herbert Dune non avrebbe avuto alcun collegamento con la versione di David Lynch