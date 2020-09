Dossier della regione Lazio accusa: “Il 59% dei positivi arrivati dalla Sardegna aveva i sintomi del Covid, ma nessuno li ha fermati” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dossier della regione Lazio: “Il 59% dei positivi arrivati dalla Sardegna aveva i sintomi del Covid” “Il 59% dei positivi arrivati dalla Sardegna aveva i sintomi del Covid”: lo denuncia in un Dossier inviato al ministero della Salute la regione Lazio. A darne notizia è il quotidiano Il Messaggero, secondo cui nel documento viene denunciata, attraverso dati e numeri, una falla nei controlli da parte della Sardegna. “In Costa Smeralda esplosione virale ... Leggi su tpi

"Il 59% dei positivi arrivati dalla Sardegna aveva i sintomi del Covid": lo denuncia in un dossier inviato al ministero della Salute la regione Lazio. A darne notizia è il quotidiano Il Messaggero, se ...