Donald Trump contro l’NBA: “Ascolti crollati, football e baseball avvisati. In piedi per la nostra bandiera” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nuovo tweet al vetriolo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che torna a scagliarsi contro la NBA di basket. “La gente è stufa di guardare una lega altamente politicizzata come l’NBA – scrive su Twitter l’inquilino della Casa Bianca – Gli ascolti tv del basket stanno calando vertiginosamente e non torneranno indietro. Spero che football a baseball stiano guardando e imparando perchè la stessa cosa potrebbe accadere a loro. Restate in piedi per il nostro Paese e la nostra Bandiera”. Parole che suonano come un chiaro avvertimento verso NFL e MLB, che in parte hanno già appoggiato le proteste promosse in primis dai giocatori di basket. Il tweet di Trump People are tired of watching ... Leggi su sportface

Nella sua visita a Kenosha Donald Trump ha accusato i manifestanti di "terrorismo interno", sostenendo che la città del Wisconsin è stata devastata da rivolte "anti polizia" e "anti americane" dopo il ...

Critiche per Nancy Pelosi: pizzicata senza mascherina dal parrucchiere

Dopo avere criticato il presidente Donald Trump che non indossa la mascherina, anche Nancy Pelosi è stata “pizzicata” senza copertura sul viso lunedì all’interno di un salone di parrucchiere di San Fr ...

