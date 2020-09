Donald Trump: biografia e programma del presidente uscente degli Stati Uniti d’America alla ricerca del secondo mandato consecutivo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nato a New York il 14 giugno 1946, Donald Trump rappresenta “la definizione stessa di una storia americana di successo, impostata continuamente sugli standard di eccellenza, e con interessi in espansione nel settore immobiliare, dello sport e dell’intrattenimento”, come si legge nella sua biografia ufficiale. Donald Trump, la biografia Laureato in Economia e Finanza presso la Wharton School of Business dell’Università della Pennsylvania, la sua scalata iniziò nella società del padre, un investitore immobiliare di New York. Dopo aver firmato insieme al padre la realizzazione di imponenti e lussuosi progetti residenziali nella Grande Mela, dal casinò agli hotel, dai parchi ai palazzi, negli anni Settanta rilevò in proprio la ... Leggi su correttainformazione

Agenzia_Ansa : #Trump a #Kenosha, un altro nero ucciso a Los Angeles. Donald attacca le proteste, ringrazia la polizia e sale nei… - repubblica : Oggi su Rep: ?? 'Niente mascherina': contagiati 25 agenti di Donald Trump [di MASSIMO BASILE] - fattoquotidiano : Dichiarazione dopo dichiarazione, Donald Trump conferma la scelta di campo cui affida le speranze di rimonta nella… - jvnheego : Può per favore Donald Trump stannare gli a.c.e - guidopensieri : Al Presidente Mattarella. Se non si cambia passo è alto tradimento contro la Patria e gli Italiani. I Leader saggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Donald Trump a Kenosha attacca il sindaco: «È uno stupido, difende gli anarchici» Corriere della Sera Usa, Trump: "Biden non è con la polizia, io risolvo problemi"

02 settembre 2020 "Joe Biden non è dalla parte delle forze dell'ordine, e questo è stato straordinariamente evidente durante il mio viaggio di grande successo ieri a Kenosha. Abbiamo risolto il proble ...

Wall Street: apre in rialzo (Dj +0,36%), nonostante rapporto Adp deludente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 02 set - Apertura in rialzo per gli indici a Wall Street, spinti dal nuovo dialogo tra repubblicani e democratici su un quinto piano di aiuti per famiglie e ...

02 settembre 2020 "Joe Biden non è dalla parte delle forze dell'ordine, e questo è stato straordinariamente evidente durante il mio viaggio di grande successo ieri a Kenosha. Abbiamo risolto il proble ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 02 set - Apertura in rialzo per gli indici a Wall Street, spinti dal nuovo dialogo tra repubblicani e democratici su un quinto piano di aiuti per famiglie e ...