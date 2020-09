Dl Covid: fronda M5S contro proroga vertici 007, il governo pone la fiducia e scoppia bagarre alla Camera (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una norma contenuta nel dl Covid sta mettendo alla prova la coesione del gruppo M5S alla Camera e potrebbe minare la solidità della maggioranza. Il decreto, che estende lo stato di emergenza nazionale per pandemia fino al 15 ottobre, contiene anche un articolo che autorizza la proroga dei vertici dei servizi segreti italiani (Dis, Aisi, Aise) fino ad un massimo di ulteriori 4 anni. Ma il provvedimento, gradito al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, non piace a una parte dei deputati M5S, che avevano firmato un emendamento per cancellarlo. Ieri tuttavia il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia sul decreto: ora il rischio è che la “fronda” di deputati possano far mancare il proprio ... Leggi su tpi

