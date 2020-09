Dj morta: legale famiglia Parisi incontra Procuratore Patti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Palermo, 2 set. (Adnkronos) - L'avvocato Antonio Cozza, uno dei legali della famiglia dei genitori di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata senza vita lo scorso 8 agosto nei boschi di Caronia (Messina), ha incontrato oggi il Procuratore capo di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo, che coordina l'inchiesta per omicidio e sequestro di persona. Il magistrato è in attesa dei risultati degli accertamenti irripetibili che sono stati fatti ieri presso la facoltà di geologia di Messina da parte della geologia forense Roberta Somma, sotto la supervisione dei medici legali della Procura, Daniela Sapienza ed Elvira Ventura sul cranio del piccolo Gioele. Leggi su iltempo

