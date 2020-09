Distanziamento, mascherine e cinque sedi universitarie: domani a Bari i test per Medicina e Odontoiatria (Di mercoledì 2 settembre 2020) Saranno suddivisi in 57 aule di cinque sedi universitarie i 2860 candidati che prenderanno parte, domani 3 settembre, al test d'ingresso per le facoltà di 'Medicina e Chirurgia' e 'Odontoiatria e ... Leggi su baritoday

AmbCina : Oggi, #1settembre, dopo quasi sette mesi di pausa, le scuole riaccolgono gli studenti a #Wuhan. Distanziamento soci… - HuffPostItalia : Achille Lauro: 'Contro il Covid ascoltiamo lo Spallanzani: mascherine e distanziamento. Il futuro vostro' - chetempochefa : Non dobbiamo diventare uno stato di polizia. Ci sono provvedimenti, come l’uso delle mascherine e il distanziamento… - fjavierteran : RT @SalamidaFabio: Da oggi questa tenerissima foto potrà essere utilizzata per spiegare ai bambini e a i cosiddetti “negazionisti del Covid… - g3niom : RT @SalamidaFabio: Da oggi questa tenerissima foto potrà essere utilizzata per spiegare ai bambini e a i cosiddetti “negazionisti del Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Distanziamento mascherine Coronavirus, Speranza: "Rispettare 3 regole: distanziamento, mascherine e norme igieniche" | "A breve saranno pubblicati tutti i verbali del Cts" TGCOM Coronavirus, contagiata famiglia di 4 persone a Cinisi. Il sindaco: "Rispettiamo le regole"

Quattro persone positive al coronavirus a Cinisi, tutte appartenenti ad uno stesso nucleo familiare. I soggetti si trovano in isolamento domiciliare e non presentano sintomi gravi, così come ha comuni ...

Le regole sulle mascherine a scuola: chirurgica o di stoffa? Quando indossarla?

«Lo so che è fastidioso tenere la mascherina però serve per garantire la vostra salute e quella dei vostri genitori e dei vostri nonni. Dovete essere il più possibile responsabili quest’anno, poi tutt ...

