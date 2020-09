DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A – Dove vederlo in Tv [VIDEO] (Di mercoledì 2 settembre 2020) DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A – E’ finalmente arrivato il grande giorno ovvero quello in cui sapremo quale sarà la prima giornata del nuovo campionato di SERIE A. Come già detto in questi giorni la competizione avrà inizio il prossimo 19 Settembre a parte due partite che saranno subito rinviate. Si tratta infatti delle partite che vedranno scendere in campo Inter e Atalanta che dopo aver fatto richiesta alla Lega hanno avuto il permesso di riposare una settimana in più considerato il fatto che hanno concluso la stagione poco più di 10 giorni fa. Da un lato infatti i nerazzurri di Milano sono arrivati in finale di Europa League perdendo per 3 a 2 contro il Siviglia, mentre i nerazzurri di Bergamo sono stati sconfitti dal PSG ... Leggi su giornal

Gazzetta_it : #Calendario Serie A, il sorteggio in diretta dalle ore 12 - adragnadario : RT @GenoaCFC: ?? A partire dalle 12 segui in diretta su Genoa Channel il sorteggio del calendario di @SerieA. ???? Secondo voi chi sarà il p… - gnomini : RT @GenoaCFC: ?? A partire dalle 12 segui in diretta su Genoa Channel il sorteggio del calendario di @SerieA. ???? Secondo voi chi sarà il p… - GenoaCFC : ?? A partire dalle 12 segui in diretta su Genoa Channel il sorteggio del calendario di @SerieA. ???? Secondo voi chi… - ilRomanistaweb : ?? Alle 12 la cerimonia sarà trasmessa in diretta sui canali social della Lega #SerieA. Stabiliti i paletti per la c… -