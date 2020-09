Di Maio “Piena fiducia a Conte e ai vertici dell’Intelligence” (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ho piena fiducia nel presidente del Consiglio e nei vertici dell’intelligence in un momento così complicato per il Paese”. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo ai microfoni di “Radio Anch’io”, riferendosi alle polemiche su un emendamento del M5S al Dl Covid relativo alle nomine dei vertici dei servizi segreti.Di Maio ha parlato anche del referendum sul taglio dei parlamentari: “Non ho mai avuto dubbi su questa riforma che è semplicissima: dice che si tagliano 345 parlamentari e gli italiani devono dire Sì o No. E’ un’opera di modernizzazione del Paese che non ha a che fare con la rappresentatività, visto che in Europa siamo il Paese con il più alto numero di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

