“Devi mettere la mascherina”. Nigeriano si rifiuta e violenta la capotreno: arrestato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set – Si sono aperte le porte del carcere per un Nigeriano che prima si è rifiutato di indossare la mascherina sul treno, poi ha abusato della capotreno baciandola e palpeggiandola. Fortunatamente le urla della vittima hanno attirato l’attenzione degli agenti Polfer della stazione Tiburtina che sono riusciti a intervenire tempestivamente. L’immigrato è stato quindi arrestato e condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione con rito abbreviato. I fatti risalgono a lunedì 31 agosto, intorno alle 14. La capotreno era intenta a verificare che i passeggeri scesi a Tiburtina dal convoglio transitante in stazione indossassero il dispositivo di protezione individuale. Un ragazzo Nigeriano piuttosto male in arnese, che indossava ... Leggi su ilprimatonazionale

