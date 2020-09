Dentro "Villa Inferno". Festini con minori, sesso e droga. Arrestato candidato leghista (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tutto è partito a fine febbraio. Una madre, preoccupata perché la figlia 17enne si allontanava spesso da casa e temeva avesse iniziato a usare droghe, si presenta ai Carabinieri. La donna denuncia il fatto che la ragazzina la sera prima non era tornata a casa e l’inchiesta parte. Gli inquirenti scoprono un giro di Festini in cui, in cambio di droga e soldi, giovani donne si prostituivano. Tra loro anche la figlia della donna che era andata dai carabinieri. Sarà lei stessa, il giorno dopo, a raccontare tutto. Spiegherà che era stata avvicinata da Luca Cavazza, 27enne ultras della Virtus Bologna, già candidato (non eletto) con Lucia Borgonzoni alle regionali in Emilia Romagna ed ora agli arresti domiciliari. Racconterà di come lui l’avesse introdotta agli incontri a ... Leggi su huffingtonpost

