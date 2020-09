"Decide tutto lui, ma...". Terremoto-M5s, la deputata se ne va e accusa Bonafede: chi lo manovra (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Mi dimetto dal Movimento 5 Stelle, che non mi rappresenta più e continuo la mia attività di parlamentare". Il M5s perde altri pezzi, nel dettaglio Piera Aiello, che lascia il gruppo pentastellato e lo annuncia con un lungo messaggio. E la Aiello, parlando della sua elezioni, rivela: "Ho deciso così di rimettere in discussione la mia vita, tenuta segreta dal lontano 30 luglio 1991, in quanto testimone di giustizia. Quando mi è stata chiesta la disponibilità alla mia candidatura, ho intravisto la possibilità di portare la mia esperienza di testimone in un'aula parlamentare dove poter esporre le problematiche dei testimoni, dei collaboratori di giustizia e degli imprenditori vittima di racket e di usura". Dunque, nel suo intervento la deputata spiega di essersi avvicinata al M5s "per le sue idee innovative" e la voglia di ... Leggi su liberoquotidiano

forumJuventus : Repubblica: 'Dzeko alla Juve , Milik alla Roma e Under al Napoli: entro il 31 agosto si decide tutto. Ieri il procu… - Riccardo_Tim : RT @Miti_Vigliero: La Grande Fuga M5S:Aiello lascia gruppo Camera, non mi rappresenta più. Testimone giustizia, lavoro vanificato, decide… - Pinucci63757977 : Dopo la fronda dei 50 deputati del m5s contro l'emendamento del governo per la proroga ad libitum dei vertici dei s… - PotereArturaio : RT @in_borderline: Io quando sento questi uomini che dicono “ho preso lei e tutto il pacchetto” mi va il sangue al cervello. Da donna separ… - mdimagritt : RT @in_borderline: Io quando sento questi uomini che dicono “ho preso lei e tutto il pacchetto” mi va il sangue al cervello. Da donna separ… -

Ultime Notizie dalla rete : Decide tutto Deputata siciliana Piera Aiello lascia il M5s: "Decide tutto Bonafede" Nuovo Sud Peugeot, a fine anno il restyling del Suv 3008

«Quando sei leader devi correre qualche rischio». Così Jean Philippe Imparato, numero uno di Peugeot, parlando in occasione del reveal digitale del "nuovo" suv Peugeot che si prepara al restyling. Un ...

TUTTOSPORT - Maksimovic e Koulibaly via, Ramadani può sbloccare tutto! Suarez ha deciso

Napoli e Roma sono al lavoro da diverso tempo per definire un maxi-scambio. La Juventus è sempre alla ricerca di un attaccante che possa sostituire il partente Higuain. Secondo quanto riporta ...

«Quando sei leader devi correre qualche rischio». Così Jean Philippe Imparato, numero uno di Peugeot, parlando in occasione del reveal digitale del "nuovo" suv Peugeot che si prepara al restyling. Un ...Napoli e Roma sono al lavoro da diverso tempo per definire un maxi-scambio. La Juventus è sempre alla ricerca di un attaccante che possa sostituire il partente Higuain. Secondo quanto riporta ...