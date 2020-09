Deadpool: Ryan Reynolds "dà ragione" alle critiche Martin Scorsese sui cinecomic (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo le polemiche innescate mesi fa da Martin Scorsese e le sue critiche ai cinecomic, Ryan Reynolds prende bonariamente in giro il regista. Il regista Martin Scorsese diversi mesi fa creò non poche polemiche quando rilasciò commenti negativi sui film Marvel e sui cinecomic in generale. Ryan Reynolds non dimentica e grazie alla sua ironia "applica" le critiche di Scorsese al suo Deadpool. Per chi non lo ricordasse, Martin Scorsese ha criticato in modo molto esplicito i cinecomic, appoggiato anche dal collega Francis Ford Coppola, definendoli pari a un luna park e non vero cinema. In un ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Deadpool Ryan Ryan Reynolds e l'assenza "allarmante" di Deadpool nei film Marvel Cinefilos.it Deadpool: Ryan Reynolds "dà ragione" alle critiche Martin Scorsese sui cinecomic

Dopo le polemiche innescate mesi fa da Martin Scorsese e le sue critiche ai cinecomic, Ryan Reynolds prende bonariamente in giro il regista. Il regista Martin Scorsese diversi mesi fa creò non poche p ...

Ryan Reynolds e l’assenza “allarmante” di Deadpool nei film Marvel

Ryan Reynolds ha ironizzato sulle critiche mosse di recente da diverse personalità del mondo di Hollywood (su tutti, Martin Scorsese) all’Universo Cinematografico Marvel. È trascorso poco più di un an ...

Dopo le polemiche innescate mesi fa da Martin Scorsese e le sue critiche ai cinecomic, Ryan Reynolds prende bonariamente in giro il regista. Il regista Martin Scorsese diversi mesi fa creò non poche p ...Ryan Reynolds ha ironizzato sulle critiche mosse di recente da diverse personalità del mondo di Hollywood (su tutti, Martin Scorsese) all’Universo Cinematografico Marvel. È trascorso poco più di un an ...