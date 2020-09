De Silvestri saluta il Torino: «Quattro anni vissuti con orgoglio» – FOTO (Di mercoledì 2 settembre 2020) Lorenzo De Silvestri ha salutato attraverso il proprio profilo Instagram il Torino al termine della scadenza del suo contratto Lorenzo De Silvestri, svincolatosi dal Torino dopo Quattro stagioni, ha salutato il club granata attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole: «Sono passati 4 anni dal giorno in cui, in punta di piedi, arrivai a Torino. Quattro anni che mi hanno visto indossare, con orgoglio, la maglia granata per 128 volte e realizzando 13 reti. Oggi è il giorno della scadenza naturale del mio contratto e di conseguenza la fine della mia esperienza in mezzo a voi. Prima di lasciare la città in punta di piedi, ... Leggi su calcionews24

