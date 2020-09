De Silvestri Bologna, c’è la firma: i dettagli del contratto (Di mercoledì 2 settembre 2020) De Silvestri sarà un nuovo calciatore del Bologna: l’ex esterno del Torino ha firmato un contratto biennale Il Bologna ha definito l’ingaggio di Lorenzo De Silvestri, che nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche e questo pomeriggio ha firmato il nuovo contratto che lo legherà al club rossoblù per i prossimi due anni. L’esterno lascia dunque il Torino e riabbraccia Sinisa Mihajlovic, che lo ha allenato durante l’esperienza alla Sampdoria. A riportarlo è Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Bologna ha definito l’ingaggio di Lorenzo De Silvestri, che nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche e questo pomeriggio ha firmato il nuovo contratto che lo legherà al club rossoblù p ...

De Silvestri saluta il Toro: “Quattro anni vissuti con orgoglio”

ROMA – Dopo la scadenza del suo contratto con il Torino Lorenzo De Silvestri ha trovato un accordo per giocare a Bologna. In rossoblu ritroverà Sinisa Mihajlovic, che lo ha allenato al Toro e che lo h ...

