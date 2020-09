De Micheli: Forniremo Alla Scuola 11 Milioni di Mascherine Ogni Giorno (Di mercoledì 2 settembre 2020) Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, durante il programma “Vita in Diretta” parla di Scuola e Mascherine. “Siamo l’unico paese al mondo che fornirà 11 Milioni di Mascherine al mondo della Scuola Ogni Giorno” afferma la Ministra. “Il diritto Alla salute dei bambini e delle bambine, così come quella di tutte le persone, è fondamentale. Così come è fondamentale il diritto Alla mobilità” aggiunge. “Affrontiamo l’autunno e l’inverno con una consapevolezza in più: quella che le regole, dopo qualche Giorno, diventano abitudini. E diventa ... Leggi su youreduaction

Ancora troppe questioni sono rimaste irrisolte. E, mentre si calcolano i positivi tra il personale scolastico, le Regioni hanno iniziato a muoversi per conto proprio Nuovo incontro Regioni-governo ogg ...

