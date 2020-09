De Laurentiis: “Se offendi il tifoso, stai facendo un autogol al calcio italiano” (Di mercoledì 2 settembre 2020) È tornato a parlare anche di calcio il presidente De Laurentiis nei suoi interventi di questo pomeriggio al convegno organizzato a Castel di Sangro “E’ tutta una questione di gusto”. “È una stagione dove noi stiamo navigando a buio perché nessuno dice mai niente e si fanno imporre le cose dall’Uefa. Loro stabiliscono che devono fare un Europeo a giugno e noi dobbiamo fare una calendarizzazione compressa rischiando infortuni e mettendo in crisi il valore economico delle società. Al tifoso importa marginalmente della nazionale, della Champions e dell’Europa League. Al tifoso importa della nazionale marginalmente, così come le coppe europee che riguardano solo alcune squadre e non tutte. Il tifoso ha la massima ambizione nel ... Leggi su ilnapolista

napolista : #DeLaurentiis: “Se offendi il tifoso, stai facendo un autogol al calcio italiano” Il presidente del Napoli sottoli… - 80AirasoR80 : Tu se non fosse stato per tuo fratello ,nemmen a'venner e fazzulett ir' buon! @NicolaHiguain - NackaSkoglund89 : RT @HCE__: Secondo me si fa un errore fondamentale, perchè si crea sempre la contrapposizione tra la pizza napoletana e la pizza romana, ch… - anticalc10 : @carlopaolofesta Se il più saggio si è mostrato De Laurentiis (e sembra vero) non c’è nulla da aggiungere. - kingdeltrigg : RT @HCE__: Secondo me si fa un errore fondamentale, perchè si crea sempre la contrapposizione tra la pizza napoletana e la pizza romana, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis “Se Napoli, Mertens: “Con De Laurentiis è come stare sulle montagne russe. Vi racconto cosa mi ha spinto a restare qui…” Il Corriere del Pallone