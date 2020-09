De Bruyne papà per la terza volta: il belga rischia di saltare le due partite di Nations League della sua Nazionale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Kevin De Bruyne sta per diventare papà per la terza volta. Il centrocampista belga potrebbe saltare la partita di apertura della sua Nazionale nella Nations League, prevista sabato, visto che sua moglie è in procinto di dare alla luce il loro terzo figlio. De Bruyne non ha raggiunto i compagni in ritiro per preparare le gare contro la Danimarca a Copenaghen sabato e poi l’Islanda a Bruxelles martedì prossimo. La partecipazione del giocatore belga dipenderà dalla nascita, ha aggiunto un portavoce della federazione. Leggi su sportface

