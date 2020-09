Daverio, il ricordo del ministro Dario Franceschini (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Intellettuale di straordinaria umanità, un capace divulgatore della cultura, uno storico dell’arte sensibile e raffinato. Con sagacia e passione, ha accompagnato le italiane e gli italiani nell’affascinante scoperta delle architetture, dei paesaggi, dell’espressione creativa, degli artisti, delle fonti del nostro patrimonio culturale. Tutto questo era Philippe Daverio, un uomo di cui ho sempre apprezzato la grande intelligenza e lo spirito critico e che già manca a tutti noi”. È il ricordo di Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, a Philippe Daverio, scomparso oggi all’età di 71 anni. Nato a Mulhouse, in Alsazia, nel 1949 da padre italiano, Daverio era ... Leggi su italiasera

