Daniela Martani via da Radio Kiss Kiss per colpa delle mie idee sul Covid (Di mercoledì 2 settembre 2020) Daniela Martani lavorava a "Radio Kiss Kiss", emittente da ormai tre anni all'interno del programma "Pippo Pelo Show", secondo quanto dichiarato da lei stessa, Daniela Martani avrebbe dovuto abbandonare il suo ruolo di speaker a causa delle sue opinioni scomode a proposito di Coronavirus. Proprio sul suo profilo ufficiale la Martani scrive: "Come effetto delle mie posizioni non allineate alla narrazione attuale sul Coronavirus, si interrompe dopo tre anni la mia collaborazione con Radio Kiss Kiss nel programma Pippo Pelo Show. Il mio profondo rammarico per ...

