Daniela Martani perde il lavoro per il Covid: "Qualcuno sarà contento" (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'ex gieffina Daniela Martani perde il lavoro: "si interrompe dopo tre anni, la mia collaborazione con Radio Kiss Kiss per la mia posizione sul Covid". Daniela Martani avrebbe perso il lavoro a causa delle sue posizioni sul Covid 19. Attraverso un lungo sfogo pubblicato su Instagram, l'ex gieffina annuncia la fine, dopo tre anni, della

