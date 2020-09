Damante furioso dopo il gossip su Martina: “Non lo merito” (Di mercoledì 2 settembre 2020) AGGIORNAMENTO: Damante ha smetito furiosamente l’indiscrezione di Chi Archiviata definitivamente la storia con Giulia De Lellis, Andrea Damante guarda oltre. E l’oltre pare che si chiami Martina. Il magazine Chi, nell’ultimo numero in edicola, racconta che il deejay veronese nell’ultimo periodo è stato avvistato con questa ragazza, in uno dei “luoghi più romantici” che “frequentava … L'articolo Damante furioso dopo il gossip su Martina: “Non lo merito” proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Nelle ultime ore è circolata l’indiscrezione secondo cui Andrea Damante si sarebbe di nuovo fidanzato dopo l’addio a Giulia De Lellis. In mattinata sui social la notizia di è diffusa a macchia d’olio ...In questi giorni il giornale “Chi” diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato un articolo riguardante le possibili ragioni che avrebbero portato Andrea Damante e Giulia De Lellis a lasciarsi per la se ...