Dallo zaino ai libri: stangata da 1100 euro a studente (Di mercoledì 2 settembre 2020) Verso il rientro a scuola: Dallo zaino ai libri stangata da oltre mille euro a studente. I consigli del Codacons per risparmiare Non solo banchi e distanziamento nelle aule. Sul fronte della scuola sta per abbattersi anche la consueta “stangata” di settembre legata all’acquisto di libri e corredo scolastico. Lo afferma il Codacons, che fornisce… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Dallo zaino Dallo zaino ai libri: stangata da 1100 euro a studente Corriere Nazionale Termoscanner, banchi monoposto distanziati e percorsi guidati: ecco la scuola al tempo del Coronavirus

Un termoscanner per misurare la temperatura all'ingresso dell'istituto. Percorsi e segnaletica realizzati appositamente per garantire il distanziamento. Banchi monoposto, disposti un metro l'uno dall' ...

Si torna a scuola, ecco come portare lo zainetto per evitare di aggravare il mal di schiena

. In seguito al rientro nelle aule scolastiche, si tornerà certamente a parlare di quello che è uno dei problemi più discussi in ambito logistico per quanto riguarda le scuole. E cioè. il carico di li ...

