Dalla giunta Mastella appello alla Regione: “Riaprire le scuole dopo le elezioni” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa giunta comunale di Benevento guidata da Clemente Mastella, “facendosi interprete della volontà espressa dalle famiglie e dai rappresentanti del mondo scolastico“, ha chiesto ufficialmente al presidente della giunta Regionale della Campania di procedere alla riapertura delle scuole dopo lo svolgimento della tornata elettorale in programma il 20 e 21 settembre, “pur essendo il Comune in grado di riaprire regolarmente le scuole il 14 settembre”. A tal proposito la giunta ha anche ringraziato i dipendenti dell’Ente che con grande spirito di abnegazione e collaborazione stanno provvedendo in questi giorni a espletare e ultimare tutte le attività propedeutiche alla ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Dalla giunta Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Notizie dalla Giunta Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Philippe Daverio è morto. Addio allo storico dell'arte ed ex assessore di Milano

Milano, 2 settembre 2020 - Lutto nel mondo della cultura e dell'arte italiani. Questa notte è morto all'istituto dei Tumori di Milano lo storico dell'arte Philippe Daverio. Lo ha reso noto la regista ...

Montemagni (Lega): "Lucca, sulle preaperture della caccia giunta toscana imbarazzante"

"Giustamente - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega e candidata alle prossime elezioni - i cacciatori lucchesi, come ben evidenziato da "Libera Caccia" si sono sentit ...

