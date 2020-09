Dalla Francia - Neymar positivo al Coronavirus, tra i contagiati altri due del Psg (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ancora un calciatore positivo al Covid-19 nel Paris Saint Germain, secondo quanto riferisce il quotidiano francese L'Equipe, Neymar è risultato positivo al tampone. Leggi su tuttonapoli

Sarebbero Neymar, Di Maria e Paredes i tre giocatori del Paris Saint-Germain risultati positivi al coronavirus. Lo riferisce l'Equipe, citando fonti interne al club. I tre giocatori sono già stati ...

Ancora un calciatore positivo al Covid-19 nel Paris Saint Germain, secondo quanto riferisce il quotidiano francese L'Equipe, Neymar è risultato positivo al tampone. E' il terzo caso tra i parigini dop ...

