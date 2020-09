Da stasera ‘Avamposti – dispacci al confine’ di Claudio Camarca in prima serata su Nove – Discovery Italia (Di mercoledì 2 settembre 2020) ‘Avamposti – dispacci al confine’, serie tv in cinque puntate di Claudio Camarca realizzato da Clipper Media in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri Saranno trasmesse da stasera, 2 settembre, in prima serata sul canale Nove, grazie a Discovery Italia, le 5 puntate della serie tv ‘Avamposti – dispacci dal confine’, progetto di Claudio Camarca (già autore de Lo Squadrone e Spaccio Capitale), realizzato da Clipper Media in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Gli ‘Avamposti’ sono stazioni dei Carabinieri incavate nell’orlo tra la società civile e ... Leggi su romadailynews

_Carabinieri_ : Stasera in prima serata su Canale Nove, la prima puntata di “Avamposti”, la serie dedicata al lavoro quotidiano di… - dms_martin : RT @_Carabinieri_: Stasera in prima serata su Canale Nove, la prima puntata di “Avamposti”, la serie dedicata al lavoro quotidiano di tanti… - filufilo : RT @Unf_Tweet: Avamposti-Dispacci dal confine sul #Nove: stasera Rione Sanità-Caccia ai nuovi clan @nove - webnauta5_9 : RT @_Carabinieri_: Stasera in prima serata su Canale Nove, la prima puntata di “Avamposti”, la serie dedicata al lavoro quotidiano di tanti… - Unf_Tweet : Avamposti-Dispacci dal confine sul #Nove: stasera Rione Sanità-Caccia ai nuovi clan @nove -

Ultime Notizie dalla rete : stasera ‘Avamposti Codogno, riapre il Pronto soccorso: «Qui è esplosa l’epidemia, adesso la sfidiamo ancora» Corriere della Sera