Da Milano - Il Genoa chiude per Younes e punta altri due azzurri, la situazione (Di giovedì 3 settembre 2020) Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha dato le ultime di mercato in casa Napoli, ovviamente riferendosi al mercato in uscita, attraverso Twitter: "Genoa in chiusura per Amin Younes in prestito con obbligo di riscatto dal Na ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Da Milano - Il Genoa chiude per Younes: il Grifone punta altri due azzurri, la situazione - ItalianSerieA : The Derby: Week 4, Derby di Milano Inter v AC Milan Week 6, Derby di Genova, Sampdoria v Genoa Week 10, Derby d… - ItalianSerieA : I Derby: Giornata 4, Derby di Milano Inter v AC Milan Giornata 6, Derby di Genova, Sampdoria v Genoa Giornata 1… - gobbofino : @massimovst @fralittera @DiMarzio @acmilan @SkySport PIirlo via Milan, Bonucci via Genoa/Bari, Cancelo via Valenci… - amoriesapori : RT @Scomodo2063: @TurismoLiguria @amoriesapori In definitiva, una delle cose che mi mancano di più da quando vivo a Milano. Perché in fugas… -