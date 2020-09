Da Berlino a Roma, la marcia dei negazionisti del Covid. E del nuovo populismo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sabato scorso a Berlino c’è stata un’altra manifestazione dei negazionisti del Coronavirus, ma stavolta la dinamica dei fatti e la caratterizzazione dei manifestanti ha scioccato e messo in allarme la Germania. Il momento peggiore è stato l’assalto del tutto imprevisto al palazzo del Reichstag. Per alcuni lunghi momenti l’ingresso del parlamento tedesco è stato assediato da circa 400 persone. A fronteggiarli solo tre poliziotti. Non è successo niente di irreparabile e poco dopo sono intervenute le unità antisommossa a fare un cordone di sicurezza e disperdere la folla, ma in Germania momenti del genere rievocano un passato oscuro che i tedeschi prendono molto sul serio. La grande coalizione estremista e negazionista Molti assalitori e manifestanti sventolavano la bandiera ... Leggi su open.online

