Da Avellino alla Florida per filmare senza protezioni squali e coccodrilli: il sogno diventato realtà di Bartolomeo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si chiama Bartolomeo Bove, ha 41 anni, vive in Florida e lavora come guida per le escursioni subacquee. Non solo, va alla ricerca di squali, coccodrilli e altri animali acquatici per filmarli da ... Leggi su tgcom24.mediaset

GisellaPagano : Faccia a faccia con squali e coccodrilli: da Avellino alla Florida per filmare la 'giungla subacque… - annamariamoscar : Faccia a faccia con squali e coccodrilli: da Avellino alla Florida per filmare la 'giungla subacquea' - scaramacais : RT @iltirreno: Le immagini mostrano il momento in cui l'uomo dà fuoco alla vegetazione in tre punti - ginugiola : Faccia a faccia con squali e coccodrilli: da Avellino alla Florida per filmare la 'giungla subacque… - stieffno : RT @LNDC_NAZIONALE: #SorboSerpico (AV) – #Cane legato e massacrato. #LNDC denuncia. Ucciso brutalmente vicino all’azienda vitivinicola in c… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino alla Da Avellino alla Florida per filmare senza protezioni squali e coccodrilli: il sogno diventato realtà di Bartolomeo TGCOM Vecchione (FI): “Avellino è sempre più povera”

Avellino - Si è tenuto oggi pomeriggio, presso l’Hotel de la Ville ad Avellino, la conferenza stampa in cui l’avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, candidata per “Forza Italia” alle prossime elezion ...

Scuola, la Dante Alighieri dice no ai banchi a rotelle: Avellino zona sismica

L’Amministrazione Provinciale ha concesso al Comune di Avellino, per l’anno scolastico 2020/2021, gli immobili siti in via Zigarelli e in via Marotta per ...

Avellino - Si è tenuto oggi pomeriggio, presso l’Hotel de la Ville ad Avellino, la conferenza stampa in cui l’avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, candidata per “Forza Italia” alle prossime elezion ...L’Amministrazione Provinciale ha concesso al Comune di Avellino, per l’anno scolastico 2020/2021, gli immobili siti in via Zigarelli e in via Marotta per ...