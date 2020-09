Curling, cancellati gli Europei di Lillehammer. Niente Mondiale per le azzurre (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’emergenza coronavirus infligge un duro colpo al calendario del Curling. La World Curling Federation, in virtù delle attuali circostanze legate all’evolversi della pandemia, ha deciso di cancellare alcuni degli eventi in calendario nella stagione 2020-21, tra cui i Campionati Europei in programma dal 21 al 28 novembre a Lillehammer, in Norvegia. Ma non solo: per le azzurre del Curling c’è un’altra beffa. La WCF ha infatti stabilito che – stante la cancellazione dei precedenti eventi di qualificazione – a determinare la partecipazione ai prossimi Mondiali, quelli del 2021, saranno i risultati ottenuti nei tornei di qualificazione disputati nel 2019 integrati, in ultimo, dalle attuali posizioni del World Ranking. Coi seguenti criteri ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Curling, annullati cinque appuntamenti internazionali - AndySportNews : #Curling Cancellati gli Europei 2020 in #Norvegia - OA_Sport : Curling, cancellati gli Europei 2020 a in Norvegia. Beffa per la squadra femminile italiana, esclusa dai Mondiali 2… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Brutto colpo per il curling azzurro: Europei cancellati e niente Mondiali per la nazionale femminile #2Settembre https://t.… - neveitalia : Brutto colpo per il curling azzurro: Europei cancellati e niente Mondiali per la nazionale femminile #2Settembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Curling cancellati Curling, cancellati gli Europei 2020 a in Norvegia. Beffa per la squadra femminile italiana, esclusa dai Mondiali 2021 OA Sport Curling, cancellati gli Europei 2020 a in Norvegia. Beffa per la squadra femminile italiana, esclusa dai Mondiali 2021

Non arrivano buone notizie dal fronte organizzazione eventi internazionali nel curling. La World Curling Federation, per via dell’evolversi della pandemia, ha annunciato la cancellazione di alcune com ...

Brutto colpo per il curling azzurro: Europei cancellati e niente Mondiali per la nazionale femminile

La World Curling Federation ha già annullato cinque eventi della prossima stagione, tra cui la rassegna continentale prevista a novembre in Norvegia. Un duro colpo per il curling internazionale e per ...

Non arrivano buone notizie dal fronte organizzazione eventi internazionali nel curling. La World Curling Federation, per via dell’evolversi della pandemia, ha annunciato la cancellazione di alcune com ...La World Curling Federation ha già annullato cinque eventi della prossima stagione, tra cui la rassegna continentale prevista a novembre in Norvegia. Un duro colpo per il curling internazionale e per ...