Crotone, Vrenna: “Cinque big nelle prime in casa: danneggiati economicamente” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Incontrare cinque big nelle prime cinque in casa, che presumibilmente si disputeranno a porte chiuse, ci danneggia sia dal punto di vista sportivo sia da quello economico”. Tutto il disappunto di Gianni Vrenna, presidente del Crotone, in seguito al sorteggio del calendario di Serie A 2020/2021. I calabresi affronteranno infatti Milan, Juventus, Atalanta, Lazio e Napoli, contro le quali ci saranno decisamente poche speranze di vedere lo stadio aperto al pubblico per via dell’emergenza Covid: “Se desta sempre una certa emozione leggere il calendario con una realtà piccola come il Crotone contrapposta all’élite del calcio italiano, dall’altra il computer non è stato magnanimo nei nostri confronti, auspicavamo un inizio un po’ ... Leggi su sportface

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna, intercettato a M ...

Lo dice il presidente dell'Fc Crotone Gianni Vrenna, commentando il calendario del campionato di Serie A varato questa mattina. Il Crotone nelle prime cinque gare casalinghe incontrerà Milan, Juventus ...

