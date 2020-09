Cristina Parodi si dà alla moda, ma quanto costano i suoi vestiti? - (Di mercoledì 2 settembre 2020) Novella Toloni Impazza la polemica sui social network per i prezzi, decisamente elevati, della nuova linea di abbigliamento di Cristina Parodi Se il prezzo delle infradito firmate da Chiara Ferragni vi ha fatto sobbalzare dalla sedia allora preparatevi. Il nuovo marchio di moda lanciato da Cristina Parodi è un inno all'eleganza ma un attentato al portafoglio. Parola di clienti. Sono in molte, infatti, ad aver apprezzato i nuovi abiti firmati dalla giornalista, ma il prezzo è decisamente fuori portata per molte e sul web impazza la polemica. "vestiti belli... ma cariii!!", "Peccato che io poverella non posso permettermeli", "Diciamo che la gente normale non può permetterseli...", non c'è che dire il lancio della ... Leggi su ilgiornale

Alessia38014305 : @cristina_parodi ciao Cristina non è più la prima volta su Rai uno e chiusa perché io seguo sempre? - Alessia38014305 : @cristina_parodi ciao Cristina non è più la prima volta su Rai uno - Alessia38014305 : @cristina_parodi ciao Cristina non è più la prima volta su Rai uno - marco101_ : cristina parodi con in mano un sedano rapa sono io - __davidxx__ : Cristina Parodi sei sempre la più bella -