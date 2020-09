Cristina Marino e Luca Argentero, la prima estate da genitori (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’estate italiana di Cristina Marino e Luca Argentero è stata indimenticabile. Non solo per i bagni, il sole e l’amore, ma perché è stata la prima in tre, da genitori di Nina Speranza, nata in pieno lockdown. I tre hanno scelto la Toscana, tra campagna e mare, condividendo via Instagram quel tanto che basta. Prima la privacy, così è stato anche durante la gravidanza. Leggi su vanityfair

zazoomblog : Cristina Marino sotto attacco: gli hater non le perdonano una foto - #Cristina #Marino #sotto #attacco: - GossipItalia3 : Cristina Marino a 3 mesi dal parto sbalordisce in costume: oltre la perfezione #gossipitalianews - zazoomblog : Cristina Marino a 3 mesi dal parto sbalordisce in costume: oltre la perfezione - #Cristina #Marino #parto… - zazoomblog : Cristina Marino cede il costume Forme esplosive per la compagna di Argentero - #Cristina #Marino #costume #Forme - Smilenewa : RT @zoyananas: @19marino74 @maype7 @ESwedman @KurdoErgan @rafaelc11589815 @Lauraterez @Alexa17101614 @mceliasantos @cristina_lledo @SnowWhi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Marino Cristina Marino splende in bikini su Instagram e risponde alle critiche DiLei Vip Festival Giornalisti del Mediterraneo, domani a Otranto la terza giornata

Pandemia e cronaca, le firme del reportage italiano per la terza giornata del Festival Giornalisti del Mediterraneo Donne in politica, attualità regionale e ambiente fra gli altri temi trattati dal p ...

Milano punta sempre di più sui suoi mercati, nuovi centri della vita di quartiere

Il primo progetto integrato di riqualificazione dei mercati rionali, a Milano, data al 2018 (e raccoglie un lavoro iniziato già qualche anno prima). Obiettivo prioritario di Palazzo Marino, si diceva ...

Pandemia e cronaca, le firme del reportage italiano per la terza giornata del Festival Giornalisti del Mediterraneo Donne in politica, attualità regionale e ambiente fra gli altri temi trattati dal p ...Il primo progetto integrato di riqualificazione dei mercati rionali, a Milano, data al 2018 (e raccoglie un lavoro iniziato già qualche anno prima). Obiettivo prioritario di Palazzo Marino, si diceva ...