Cremona: donna scomparsa, gen. Garofano ex Ris nominato consulente famiglia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Milano, 2 set. (Adnkronos) - Luciano Garofano, biologo, generale in congedo dall'Arma dei carabinieri e comandante del Ris di Parma, il Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche, dal 1995 fino al 2009, è stato nominato consulente della famiglia di Sabrina Beccalli, la 39enne cremasca scomparsa a Ferragosto. Garofano, noto per essersi occupato di vari casi di cronaca nera tra i quali l'omicidio di Garlasco, la strage di Erba e il caso Cogne, è stato nominato dall'avvocato Antonino Andronico, legale della famiglia della donna. Leggi su liberoquotidiano

