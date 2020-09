Covid, Zingaretti risponde ai negazionisti: “Offendono i morti, basta con le stupidaggini sul virus che è finito” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Vogliamo spingere alla ripresa della libertà e della vita. L’esatto opposto di personaggi che addirittura organizzano manifestazioni popolari di rifiuto dell’idea dell’esistenza del Covid e dei negazionisti che offendono innanzitutto i morti, le vittime del virus e offendono così le centinaia di migliaia di donne, uomini, infermieri, personale sanitario, e non solo, che in questi mesi hanno dato di tutto per aiutare l’Italia a rimettersi in piedi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine dell’inaugurazione del drive-in presso il parcheggio Lunga Sosta dell’aeroporto di Fiumicino. “Proprio nel momento in cui spingiamo per la ripresa della vita, ma in piena sicurezza per creare lavoro e tornare alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

