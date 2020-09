Covid, Roche lancia il tampone rapido: risposta entro 15 minuti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il colosso farmaceutico svizzero Roche ha annunciato che lancerà a breve un test rapido per la diagnosi di Covid-19, in grado di fornire risultati entro 15 minuti. In Europa dovrebbe essere disponibile entro la fine di settembre e il gruppo farmaceutico svizzero intende chiedere il via libera anche negli Usa. Si tratta di un test che può essere eseguito senza un’infrastruttura di laboratorio, attraverso un tampone nasale, e ha un alto grado di affidabilità, informa la compagnia di Basilea in una nota. Il test rapido ha una sensibilità del 96,52 percento e una specificità del 99,68 percento, l’efficacia è stata determinata dall’analisi di 426 campioni effettuata da “due ... Leggi su quifinanza

