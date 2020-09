Covid, la visiera facciale da sola non trattiene le goccioline di saliva: il risultato nella simulazione dei ricercatori americani. Le immagini (Di mercoledì 2 settembre 2020) La visiera di plastica posta sul viso, da sola, non è sufficiente per trattenere le goccioline di saliva, veicolo del contagio del Covid-19. Dopo il CDC, il Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, lo conferma anche lo studio pubblicato dalla Florida Atlantic University’s College of Engineering and Computer Science. Nel video, corredato dal dossier, viene mostrata la simulazione in cui una persona tossisce o starnutisce mentre indossa solamente la visiera (o, più avanti, la mascherina con le valvole). Il risultato è che i droplet oltrepassano la protezione e si diffondono nell’ambiente circostante. Video Youtube/Florida Atlantic University L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Covid, la visiera facciale da sola non trattiene le goccioline di saliva: il risultato nella simulazione dei ricer… - VirtualRaven : Usate le #mascherine preferibilmente chirurgiche o ffp2 SENZA VALVOLA esalatoria #coronavirus #COVID19 #Covid_19 - AndreaCHIECO : @ageffe @SkyTG24 Uso prolungato della mascherina è nocivo,già nel medio periodo. Va usata visiera in plexiglas. Igi… - sivabendaiciao : @francyfra197979 Ma perché voi no? In Piemonte avere i vestiti anti Covid? Noi la visiera solo durante il pranzo. - Baretta1969 : @nataliacavalli Ok, forse è Covid, ma, un camice una mascherina fp2 guanti e visiera e ci puoi andare ti prendi il… -