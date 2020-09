Covid, il calvario di un’operatrice sanitaria: “Da 6 giorni aspetto l’esito del tampone” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Da 6 giorni aspetto l’esito del tampone per il Coronavirus. Non ho sintomi, ma sono costretta a restare a casa in quarantena, perché dall’Asl Napoli 1 Centro non mi comunicano i risultati”. A parlare è Emanuela Boccara, operatrice sanitaria residente al centro storico di Napoli che, in un intervista a Fanpage, racconta la sua odissea. A quasi una settimana dal tampone la donna aspetta ancora di sapere i risultati. Tutto era partito lo scorso 26 agosto quando, al ritorno della figlia 22enne dalla Calabria, la donna si era recata all’ospedale Cotugno per sottoporsi, in via precauzionale, al tampone per Covid. “Mia figlia di 22 anni – spiega Emanuela – ha trascorso le vacanze in Calabria assieme ad alcuni suoi amici. ... Leggi su anteprima24

"Generazione di fenomeni, tutti eroi". Citando gli Stadio, che anche ieri al DumBO di via Casarini si sono esibiti per la Fondazione Sant’Orsola, l’impegno dei volontari durante i mesi della pandemia ...

L’immunologo Mantovani: «Dalle ricerche anti-Covid spiragli ma serve tempo»

Il direttore scientifico dell’istituto Humanitas parlerà delle indagini sul sistema immunitario: «Ci sono molte cose che non sappiamo. Il vaccino? Arrivare primi non è l’obiettivo primario» TRIESTE « ...

