Covid, bollettino Lombardia: 237 nuovi positivi, 89 a Milano, e due morti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus , i dati della Lombardia di oggi 2 settembre comunicati dalla Regione sui suoi canali ufficiali: a fronte di 17.082 tamponi effettuati i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su leggo

