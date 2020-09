Covid, Babudieri: asintomatici? Qualche sintomo c’è sempre (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Non è proprio vero che la stragrande maggioranza di contagiati oggi sono asintomatici". Lo spiega ad Askanews Sergio Babudieri, che dirige il Reparto di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. "Dal mio osservatorio clinico, in realtà, se si va a chiedere a coloro che vengono classificati come asintomatici: 'hai avuto nei giorni scorsi brividi, raucedine, Qualche colpo di tosse, raffreddore, dolori muscolari, hai perso gusto o olfatto?' immancabilmente qualcuno conferma Qualche sintomo. Qualcosa di abbastanza sfumato ma che sarebbe bene la gente sapesse ascoltare"."Dico sempre che per affrontare questa situazione ci vogliono coraggio e intelligenza - osserva - : il coraggio di accettare il rischio di prendersi il virus, ... Leggi su ilfogliettone

Proprio nel momento in cui il Nord Sardegna deve fare fronte a una serie di focolai di coronavirus, che hanno avuto origine da turisti arrivati per le vacanze, le sue strutture sanitarie hanno problem ...

Il direttore di Malattie Infettive di Sassari: questo è il mese decisivo «L’enorme cluster nel Nord est ci costerà. A tutti consiglio di vaccinarsi contro l'influenza, facilita la diagnosi» SASSARI. S ...

