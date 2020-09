Covid, anche i figli di Berlusconi sono positivi al tampone (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel tardo pomeriggio di oggi la notizia della positività al Covid di Silvio Berlusconi. Ora la conferma anche per quanto riguarda i figli Barbara e Luigi. anche i due figli del Cavaliere sono positivi al Covid. Barbara e Luigi Berlusconi, così come il padre Silvio, ora dovranno rispettare il canonico periodo di quarantena prima di potersi sottoporre nuovamente al test anti Coronavirus. Nel tardo pomeriggio di oggi la notizia della positività del leader di Forza Italia, ora i contagi in famiglia di allargano. Barbara in particolare avrebbe accusato dei sintomi influenzali negli ultimi giorni. Il tampone ha confermato l’infezione. ... Leggi su bloglive

Palazzo_Chigi : Per combattere il Covid-19 c'è bisogno del contributo di tutti, scarica anche tu l'app Immuni:… - nzingaretti : Oggi apre il nuovo pronto soccorso del @CampusBioMedico di Roma, una sfida di cui si parlava da anni. Il Campus è s… - rtl1025 : ?? Comitato tecnico scientifico ha dato via libera alla #mascherina trasparente anti-Covid. Il nome tecnico è 'masch… - ChristianTolve : RT @martaph01: raga berlusconi anche col covid non rischia niente se prima non si distruggono gli horcrux, inutile che pregate - fabiocrivello : RT @fasulo_antonio: Anche #Berlusconi farà la quarantena a casa della #santanché con il suo amico #Briatore nel Covid Party? #coronavirus… -