Covid, al Senato Speranza annuncia il vaccino “entro l’anno” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nell’informativa alla Senato il ministro della Salute Roberto Speranza riferisce su diversi temi legati al Covid-19, dalla scuola all’abbassamento dell’età media dei contagi, ma la notizia più importante è forse quella più inaspettata cioè l’annuncio delle prime dosi del vaccino “entro l’anno”. Covid, l’annucio di Speranza al Senato: il vaccino “entro l’anno” “Nelle ultime ore è stato reso definitivo il contratto tra la Commissione Europea e Astrazeneca, quel contratto parte esattamente dall’intesa fatta da Italia, Germania, Francia e Olanda con questa azienda. Stiamo parlando di un candidato vaccino, quindi ... Leggi su quifinanza

