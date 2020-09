Covid, 25 nuovi casi nella Bergamasca Lombardia: 17.082 tamponi, 237 positivi (Di mercoledì 2 settembre 2020) I dati del 2 settembre sul territorio regionale. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,38%. Aumentano guariti e dimessi, due le persone decedute. Leggi su ecodibergamo

giornalettismo : «I nuovi dati confermano quello che ogni australiano già sapeva: il #COVID__19 ha devastato le nostre vite e la nos… - GiovanniToti : Oggi in #Liguria ci sono 41 nuovi casi positivi #Covid_19, ma calano i pazienti ospedalizzati e in tutta la regione… - Agenzia_Ansa : Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano è risultato positivo al coronavirus. Sono più di 50… - LIDAMUGNAI : RT @Adnkronos: ++Covid Lombardia, 237 nuovi casi e 2 morti++ - AltamuraLiveIt : #Altamura Piano ospedaliero Covid per l'autunno, Regione: «Pronti per nuovi picchi» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi Covid, nuovi casi in calo: 978. Otto i morti Adnkronos Coronavirus: nuovo laboratorio, 2 mila test al giorno

“Abbiamo risolto il problema, i robot stanno per arrivare: saranno qui in poche ore”. Così l’assessore all’Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, in merito alle attrezzature bloccate da s ...

Coronavirus, settembre in Puglia inizia con 41 nuovi casi e un decesso

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 1 settembre 2020 in Puglia, sono stati ...

“Abbiamo risolto il problema, i robot stanno per arrivare: saranno qui in poche ore”. Così l’assessore all’Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, in merito alle attrezzature bloccate da s ...Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 1 settembre 2020 in Puglia, sono stati ...