Covid-19, Usa non parteciperanno ad alleanza mondiale per vaccino (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gli Stati uniti non parteciperanno alla coalizione internazionale per sviluppare, produrre e distribuire in maniera equa il vaccino contro Covid-19. Questa la decisione presa dall'amministrazione Trump, secondo quanto riferisce oggi il Washington Post, in parte perché nel progetto è coinvolta l'Organizzazione mondiale della sanità. L'iniziativa "Veccines Global Access (Covax) Facility" ha già raccolto l'interesse di oltre 170 paesi che hanno aperto colloqui per delineare le modalità di partecipazione, con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo di un vaccino e di garantire che avvenga una distribuzione equa.Tra i capofila del progetto c'è l'Oms, la Coalizione per le innovazioni e la prontezza epidemica e Gavi, l'alleanza per il ... Leggi su ilfogliettone

Agenzia_Italia : Gli Usa non contribuiranno alla distribuzione del vaccino contro il Covid - Unomattina : #covid: la corsa internazionale al vaccino, quando la salute si scontra con la geopolitica internazionale 'la corsa… - RaiNews : La pandemia da Covid-19 segna una nuova giornata nera per i tre Paesi con il bilancio più grave al mondo. Stati Uni… - janlucas1971 : RT @cris_cersei: Panico in Usa dopo un raduno motociclistico in Sud Dakota: 196 positivi Covid (asintomatici). Quanti i partecipanti? 426… - Benzinga_Italia : #NIH, non ci sarebbe alcuna prova per consigliare o meno la #terapia con #plasma per il #COVID__19 -