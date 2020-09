Covid-19, scatta il coprifuoco e non solo a L’Avana: nuove restrizioni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Covid-19, scattano nuove misure a l’Avana per fronteggiare la seconda ondata epidemiologica. A partire da oggi, infatti, scatterà il coprifuoco e non solo. Coronavirus, via al coprifuoco a L’Avana. La restrizione per la capitale cubana partirà da stasera alle 19.00 locali (l’una di notte in Italia, ndr) e ha come scopo quello di arginare la … L'articolo Covid-19, scatta il coprifuoco e non solo a L’Avana: nuove restrizioni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Fed80Mad : RT @darioconte66: Ci sono 150 virus in circolazione, ma non possiamo più ammalarci di niente perché scatta il nazismo Covid con tutte le co… - Fedoraquattroc2 : RT @darioconte66: Ci sono 150 virus in circolazione, ma non possiamo più ammalarci di niente perché scatta il nazismo Covid con tutte le co… - PastoreFrance : RT @darioconte66: Ci sono 150 virus in circolazione, ma non possiamo più ammalarci di niente perché scatta il nazismo Covid con tutte le co… - darioconte66 : Ci sono 150 virus in circolazione, ma non possiamo più ammalarci di niente perché scatta il nazismo Covid con tutte… - PascucciMC : RT @RogerHalsted: 'Basta parlare di #COVID', ma scatta il manganello sanitario: c'è un positivo nello staff, sospeso il programma Rai di #D… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scatta Contagi sotto quota mille. In Campania scatta l'allarme ilGiornale.it Coronavirus: Cuba, scatta il coprifuoco a L’Avana

Scatterà oggi alle 19:00 ora locale (l’una di domani in Italia) il previsto coprifuoco notturno a L’Avana, che le autorità hanno deciso di imporre per far fronte a una seconda ondata di casi di corona ...

5 nuovi casi covid nel Casertano, Aversa arriva a 70, I COMUNI

Aversa – Il sindaco di Aversa Alfonso Golia ha aggiornato la situazione coronavirus in città: “Rispetto a ieri, abbiamo un caso positivo. Pertanto ad Aversa i casi attualmente positivi sono 70. Vi com ...

Scatterà oggi alle 19:00 ora locale (l’una di domani in Italia) il previsto coprifuoco notturno a L’Avana, che le autorità hanno deciso di imporre per far fronte a una seconda ondata di casi di corona ...Aversa – Il sindaco di Aversa Alfonso Golia ha aggiornato la situazione coronavirus in città: “Rispetto a ieri, abbiamo un caso positivo. Pertanto ad Aversa i casi attualmente positivi sono 70. Vi com ...