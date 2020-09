Covid-19, bollettino 2 settembre: 1326 nuovi contagi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Covid-19, bollettino del 2 settembre: aumenta nuovamente il numero dei contagi rispetto ai dati registrati nella giornata di ieri Il Covid-19 non si arresta e conta, in tutto il mondo, oltre 24 milioni di contagi. Seppur più bassi rispetto ad altri Paesi, i contagi continuano a salire e le autorità richiamano all’attenzione. Il bollettino odierno … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkySport : PSG, tre giocatori positivi al Covid-19 DIRETTA ? - ivl24_it : Covid-19 (2set) | Bollettino ITALIA: 1326 nuovi contagi e 6 nuovi decessi - infoitinterno : Bollettino Covid: 69 nuovi casi in Toscana, 2 a Livorno - andpellegrino : Covid: il bollettino di oggi - itapress24 : ?? Bollettino #Coronavirus #2settembre ?? • 1326 contagi • 6 morti • 257 guariti #COVID19 #COVID?19 #COVID__19… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Gli aggiornamenti sulla situazione situazione Coronavirus in Italia in base al bollettino del 2 settembre 2020. Risalgono i contagi: nelle ultime 24 ore sono stati 1.326 (+348 rispetto a ieri). Sei le ...Torna a salire in maniera importante la curva dei contagi da coronavirus. Il bollettino di mercoledì 2 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.326 nuovi casi a fronte di 6 morti ...