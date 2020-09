Così il batterio killer ha colpito i neonati dell’ospedale di Verona (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si chiama Citrobacter koseri il batterio che dal 2017 ha causato infezioni, in alcuni casi letali, nei reparti di Terapia intensiva neonatale e pediatrica nell’Ospedale Donna e Bambino di Borgo Trento, a Verona. Lo ha stabilito la relazione lunga 52 pagine depositata dalla Commissione istituita dal presidente del Veneto Luca Zaia. Leggi su vanityfair

