“Cosa si faceva fare Casalino…”. Roberta Beta racconta i retroscena imbarazzanti dell’uomo più potente d’Italia (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Un’esperienza pazzesca che rifarei domani”. Roberta Beta ricorda così il suo Grande Fratello, ammettendo che vorrebbe trovare gli stessi concorrenti della prima edizione. E tra questi spunta anche niente di meno di Rocco Casalino: l’uomo che ora siede a fianco di Giuseppe Conte come portavoce, ma che in passato fu volto notissimo del programma di Mediaset. L’intuito per gli affari il braccio destro del premier l’ha sempre avuto: “Casalino – racconta l’ex concorrente al Giornale – era già ambiziosissimo all’epoca”. E ancora: “Era l’unico che diceva noi stiamo facendo un botto di share e io pensavo ma chi vuoi che ci guardi, là fuori?’. Aveva capito tutto, ha sempre visto oltre. Si faceva ... Leggi su caffeinamagazine

