Coronavirus:Belotti,preoccupato da tanti colleghi contagiati (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - FIRENZE, 02 SET - ''Sono un po' preoccupato per i tanti giocatori contagiati nei vari club perché all'interno di una squadra siamo sempre a contatto tra noi quindi il rischio di contagiare ... Leggi su corrieredellosport

Ansa_Piemonte : Coronavirus:Belotti,preoccupato da tanti colleghi contagiati. Bomber Toro, 'all'interno delle squadre siamo sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Belotti

Tiscali.it

(ANSA) - FIRENZE, 02 SET - ''Sono un po' preoccupato per i tanti giocatori contagiati nei vari club perché all'interno di una squadra siamo sempre a contatto tra noi quindi il rischio di contagiare al ..."La Nazionale mi è mancata, siamo un grande gruppo" FIRENZE (ITALPRESS) - "A Ciro Immobile dico che anche io mi sento titolare, così pareggiamo la situazione". Non si fa pregare Andrea Belotti, in un' ...