Coronavirus, Zingaretti “Rivolta popolare contro i negazionisti” (Di mercoledì 2 settembre 2020) FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – “Con questo servizio vogliamo spingere alla ripresa della libertà e della vita, l'esatto opposto di quei personaggi che addirittura organizzano manifestazioni popolari di rifiuto dell'esistenza del Covid, i negazionisti che offendono innanzitutto le vittime e le centinaia di migliaia di donne e uomini e personale sanitario che in questi mesi hanno dato di tutto per aiutare l'Italia a rimettersi in piedi”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in visita al nuovo Drive-in presso il “Parcheggio lunga sosta” dell'aeroporto di Fiumicino.“Proprio nel momento in cui spingiamo per la ripresa della vita, ma in piena sicurezza per creare lavoro e tornare alla normalità, non posso che denunciare l'irresponsabilità e la follia di chi lavora contro ... Leggi su iltempo

Agenzia_Ansa : I complimenti di Sharon Stone al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per l'annuncio del vaccino italia… - FratellidItalia : Coronavirus, Cirielli a Zingaretti: Parole ripugnanti, si scusi con Meloni - FratellidItalia : Coronavirus, Lollobrigida: Gravissime affermazioni Zingaretti, si vergogni - AcidamenteBea : RT @MalkiZadeq: 589 decessi ogni milione di abitante. Nessun paese al mondo guidato da leader sovranisti o di centro destra ha avuto un bil… - stormi1904 : RT @luisamosello: #Scuole pronte a #Roma ne abbiamo? @LaStampa #coronavirus #COVID__19 #coronavirus @RiprendRoma @romafaschifo @RomaTutti @… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Zingaretti Coronavirus, Zingaretti inaugura drive-in all'aeroporto di Fiumicino Redattore Sociale Coronavirus, Zingaretti “Rivolta popolare contro i negazionisti”

FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – “Con questo servizio vogliamo spingere alla ripresa della libertà e della vita, l’esatto opposto di quei personaggi che addirittura organizzano manifestazioni popolari d ...

Tensione tra Lazio e Sardegna. Zingaretti chiede tamponi sulle navi per chi torna dall'Isola, Nieddu risponde: “Non siamo noi gli untori"

01 SET - I dati Covid-19 della Sardegna preoccupano anche le altre Regioni, visto l’alto tasso di turisti sull’isola Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, twitta: “Nel Lazio da 7 giorni tamponi ...

FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – “Con questo servizio vogliamo spingere alla ripresa della libertà e della vita, l’esatto opposto di quei personaggi che addirittura organizzano manifestazioni popolari d ...01 SET - I dati Covid-19 della Sardegna preoccupano anche le altre Regioni, visto l’alto tasso di turisti sull’isola Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, twitta: “Nel Lazio da 7 giorni tamponi ...